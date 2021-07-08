Впервые с начала пандемии в Мадриде никто не умер от ковида

Последние новости Испании на русском языке
Власти автономного сообщества Мадрид впервые за год не зафиксировали за минувшие сутки ни одного умершего из-за COVID-19. Об этом региональное правительство сообщило в среду.
"Во вторник, 6 июля, в Мадриде не было зарегистрировано ни одного погибшего из-за COVID-19, - уточняется в публикации, которую цитирует агентство ТАСС. - Это впервые с 28 июля 2020 года".
С начала распространения нового коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено более 3,88 млн случаев заражения (из них 737 тыс. - в Мадриде), свыше 80,9 тыс. пациентов умерли. В конце октября прошлого года правительство ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого завершилось 9 мая текущего года. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент более 40% жителей страны были полностью привиты от коронавируса.