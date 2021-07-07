В WhatsApp появился секретный смайлик-призрак

Последние новости Испании на русском языке
С каждым обновлением приложение WhatsApp продолжает удивлять новыми функциями. Испанское издание Semana пишет о новом таком «секретном» нововведении, а именно о смайлике-призраке, который появляется только при определённой последовательности действий, а затем исчезает навсегда.
Речь идёт о смайлике с пальцем у рта, который символизирует «секретную информацию». Чтобы вызвать его, достаточно отправить фото или видео с функцией «Увидеть только один раз». Дальше пользователю нужно будет нажать на сообщение пять раз, и «секретный» смайлик появится на несколько секунд. Стоит отметить, что только отправитель сообщения может активировать этот эмодзи.
Если не активирована функция «Посмотреть один раз» на телефоне, нужно сначала выбрать чат, индивидуальный или групповой. Затем выберите значок камеры, чтобы выбрать фото или видео. Найдите цифру 1, которая находится внутри круга, и нажмите на нее, чтобы она стала зеленой. Это активирует «одноразовый режим».