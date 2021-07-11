Сколько можно хранить гаспачо в холодильнике?

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Популярные испанские холодные супы — гаспачо и сальморехо — хорошо хранятся в холодильнике. Они отлично идут в жару, но стоит помнить о сроках хранения.
Если держать эти супы в обычном отделении холодильника, они сохранят свежесть 3-4 дня. В готовых супах из супермаркетов могут быть консерванты, продлевающие срок годности. Информация об этом указана на упаковке. Можно добавить в суп немного уксуса. Это естественный консервант, который продлит срок хранения ещё на пару дней. А можно и вовсе заморозить суп на месяц.
Сальморехо — близкий родственник гаспачо. В этот суп-пюре родом из Кордовы входят помидоры, хлеб, масло и чеснок. Блюдо подаётся холодным с «топпингом» из ветчины и мелко порубленных вареных яиц. Несмотря на сходство с гаспачо, сальморехо отличается розовато-оранжевым цветом и более плотной кремовой консистенцией, благодаря присутствию в нём хлеба.