ВОЗ: зимой Европе грозит ещё более опасная волна коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает о том, что зимой Европе грозит вторая волна коронавируса, которая может стать ещё более смертоносной. Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

В интервью The Telegraph Клюге отметил, что сейчас эпицентр пандемии сместился в Россию, Украину и Белоруссию. А страны в Западной Европе постепенно смягчают ограничительные меры. Так, в Испании почти половина регионов перешла в новую фазу, которая разрешает прогулки, занятия спортом на свежем воздухе. Постепенно открываются магазины и кафе.

Однако, по мнению Клюге, «праздновать рано». Европе необходимо готовиться к новой волне COVID-19 и укреплять свою медицину, особенно систему скорой помощи и отделения интенсивной терапии. «Сингапур и Япония сразу поняли, что это не время для празднования. Это время для подготовки. Это делают и в Скандинавских странах. Они не исключают второй волны, но надеются локализовать её и быстро преодолеть», - отметил представитель ВОЗ.

Опасность зимней волны коронавируса усугубится сезонными заболеваниями, предупреждает Клюге. «Я очень обеспокоен вероятностью двойной волны. У нас может быть вторая волна COVID и ещё одна — гриппа и кори. Два года назад у нас не привились от кори 500 тысяч детей», - напомнил он.

С ним согласен и британский профессор Крис Уитти, который также считает, что новая волна корнавируса может быть опаснее первой, и приводит в качестве примера эпидемию испанки в 1918 — 1920 годах. Испанский грипп тогда тоже начался в марте, а потом обрушился на Европу осенью с гораздо большей силой, унеся жизни 50 миллионов человек.