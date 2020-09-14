ВОЗ прогнозирует рост смертности от коронавируса в Европе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что число смертей из-за коронавируса в Европе в октябре и в ноябре увеличится.
"Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность", - заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse. В сообщении агентства отмечается, что увеличение числа смертей будет связано с ростом количества случаев инфицирования из-за новой волны эпидемии в Европе.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 28,7 млн человек, свыше 920 тыс. умерли.Темы: Общество В мире