Стерилизаторы для смартфонов набирают популярность в Испании

Коронавирус и повышенные требования к поддержанию чистоты сделали крайне популярными персональные ультрафиолетовые стерилизаторы, сообщает издание Digital Trends.
В Испании, которая оказалась на передовой борьбы с пандемией, стерилизаторы бьют рекорды продаж. В испанском «Амазоне» гаджет можно купить примерно за 30 евро. Подавляющее большинство отзывов — положительные. И действительно, это удобнее, чем каждый раз протирать смартфон. Нужно лишь положить его в коробочку и нажать кнопку.
Кстати, дезинфицировать таким образом можно любые мелкие предметы: часы, наушники, ключи и т.д. Некоторые даже «чистят» защитные маски.
Ранее исследование Университета Суррея показало, что мобильные телефоны относятся к тем вещам, где скапливается огромное количество бактерий, в том числе потенциально опасных. В эту же категорию «грязных» предметов попали ключи, монеты, денежные банкноты — вещи, которые мы часто берём в руки. Тесты показали, что в среднем мобильный телефон переносит в 18 раз больше бактерий, чем ручка слива в мужском туалете. Каждый четвёртый телефон имел десятикратное превышение уровня заражения.
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