В Мадриде ночные автобусы будут делать остановки по требованию для женщин и несовершеннолетних

Все автобусы, которые курсируют в тёмное время суток между населёнными пунктами в автономном сообществе Мадрид, теперь будут останавливаться там, где попросит пассажир. Этим правом могут воспользоваться женщины или несовершеннолетние.
В январе власти «обкатали» новую услугу на автобусах шести линий. И остались довольны результатом. В 95% случаев правом остановить автобус пользовались женщины. Теперь нововведение распространяется на всю автобусную сеть столичной автономии.
Эта инициатива существенно повысит безопасность, уверены власти. Чтобы воспользоваться правом остановки по требованию, пассажир должен лично попросить об этом водителя. Тот откроет только переднюю дверь и выпустит через неё женщину, ребёнка или подростка. Существуют определённые ограничения, связанные с правилами дорожными движения, но в целом остановить автобус можно, где угодно.Темы: Общество Мадрид