Власти Мадрида смягчили требования к посетителям ресторанов

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В автономном сообществе Мадрид несколько смягчили требования, предъявляемые к посетителям ресторанов и баров. Теперь в эти заведения можно ходить не вчетвером, как раньше, а вшестером. Но это правило работает только для открытых террас. Послабление начнёт действовать уже в пятницу, 5 февраля. сообщил заместитель председателя регионального правительства Игнасио Агуадо, отметив, что уже получено одобрение от Минздрава.
Чиновник дал понять, что ограничения меняются не просто так, а исключительно исходя из статистических данных по коронавирусу. Он заявил, что в целом ресторанный бизнес обеспечивает необходимую безопасность. А более 70% случаев заражения происходят в семейном кругу, отметил он.
Он также прокомментировал возможность отмены других ограничительных мер. «Мы хотели бы отменить комендантский час хоть завтра, но реальность такова, что пока мы этого сделать не можем», - заявил Агуадо.