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Государственная комиссия по природному наследию Министерства экологических преобразований Испании одобрила в четверг, 4 февраля, включение волка в список видов, находящихся под особой защитой. Охота на волков будет запрещена на территории всей Испании.
Зоозащитники уже давно призывают защитить иберийского волка. Этот вид давно находится под защитой во Франции и Португалии, в то время как в Испании на него до последнего времени была разрешена охота. По данным защитников животных, за год в стране отстреливают более 500 особей.
Стоит отметить, что не все обрадовались новому закону. В ряде регионов, например, Авиле, волки регулярно терроризируют фермеров, нападая на скот. А в Галисии волк убил шпица прямо на глазах хозяев. Причём это произошло буквально на пороге дома. А недавно волки объявились и в Каталонии.