В Испании научились бороться со списыванием на онлайн-тестировании

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Пандемия коронавируса изменила образовательную систему в Испании, карантин и дистанционное обучение привели к тому, что экзамены также стали проводиться онлайн. Отсутствие учителя открыло для студентов и школьников огромные возможности для списывания и других уловок, которыми могут воспользоваться учащиеся, слабо знающие тот или иной предмет.
Но теперь этот путь закрыт, по крайней мере, в Мадриде, сообщает «РГ» со ссылкой на El Mundo. В сообществе разработали специальную программу, которая будет контролировать действия студентов и школьников во время экзамена или простого тестирования. На специальной платформе учитель может собственноручно настроить вопросы, на которые должны ответить его подопечные. После этого система сгенерирует код, который ученики должны будут ввести перед сдачей экзамена, чтобы получить доступ к заданиям.
А во время тестирования программа будет отслеживать все, что делает учащийся, скорость, с которой он печатает, сколько клавиш он коснутся, как двигалась компьютерная мышь. Если будет обнаружено отклонение от установленных норм, экзаменатор сможет включить камеру, чтобы проверить, что именно делает ученик.
Министерство образования Мадрида уже провело испытания и осталось довольно результатом: программу можно использовать как в классах, так и при дистанционной сдаче экзамена. Теперь в регионе начнется обучение учителей, чтобы они поняли, как работать с новой платформой. На это, кстати, выделено почти 825 тысяч евро.
"Пандемия ускорила технологические изменения, и мы хотим, чтобы этот инструмент был полезен в будущем", - отметил представитель департамента по инновациям и программам обучения министерства образования Мадридского региона Давид Сервера. Впрочем, он признал, что далеко не на всех экзаменах необходим столь строгий контроль.