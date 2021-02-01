Власти Каталонии усилят контроль за перемещением граждан 

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В последние дни полиция Каталонии фиксирует увеличение необоснованных случаев пересечения границы автономного сообщества в условиях установленного карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В целях повешения контроля за границей министерство внутренних дел региона пообещало усилить патрулирование, передает Regnum со ссылкой на El Periódico. «Мы обнаружили увеличение числа необоснованных поездок, и по этой причине мы усилили контроль», — заявил министр внутренних дел Каталонии Микель Сампер.
За прошедшие выходные число подобных правонарушений выросло на 15% (352 случая). Министр пообещал направить дополнительные силы полицейских на автомагистрали AP-1 и A-7, а также некоторые железнодорожные станции.