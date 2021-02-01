Испанские монашеские ордены признали 126 случаев сексуального насилия

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В настоящее время в Испании продолжают обнаруживаться случаи сексуального насилия среди священнослужителей по отношению к несовершеннолетним.
Как подсчитали журналисты газеты El País, различные монашеские ордены признали 126 случаев насилия над детьми, передает Regnum.
В издании подчеркнули, что связались с представителями десяти крупнейших католических организаций в Испании, в семи из которых заверили журналистов, что церковное руководство тщательно следит за расследованием подобного рода случаев. В ряде случаев ордены соглашается выплатить компенсацию.
Почти половина преступлений была совершена иезуитами, которые признали 65 случаев сексуального насилия. Однако журналисты подчеркивают, что несмотря на 126 подтвержденных самими служителями церкви случаев педофилии, подробности подавляющего большинства кейсов (96 случаев) не известны общественности, поскольку религиозные организации предпочитают их не раскрывать.