В испанском доме престарелых после прививки заболели ковидом 77 из 78 постояльцев

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Все, кроме одного, постояльцы дома престарелых в испанском городе Лагартера (провинция Толедо) заразились коронавирусом уже после того, как их вакцинировали против COVID-19.
Всего заболели 77 из 78 постояльцев дома престарелых. Незадолго до этого им ввели первую дозу вакцины Pfizer и BioNTech. Семь человек скончались, ещё столько же госпитализированы. Кроме постояльцев, ковидом заболели также 12 работников учреждения.
Как ранее сообщала noticia.ru, в провинции Валенсия от коронавируса умер мужчина, который дважды привился. Заражение произошло между двумя прививками.