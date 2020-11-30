Власти Испании обеспокоены «толпами на улице»

В минувшие выходные сразу в нескольких крупных городах Испании было многолюдно.
Приближающиеся новогодние праздники и распродажи по случаю «Чёрной пятницы» заставили испанцев выйти из дома. В результате на многих улицах, магазинах, торговых центрах часто создавались ситуации, в которых просто невозможно было соблюдать безопасную дистанцию. Например, на улице Пресиадос в Мадриде, на площади Пуэрта-дель-Соль, на улице Лариос в Малаге, улице Альфонсо в Сарагосе и т.д. Пользователи соцсетей выкладывали фотографии толпящихся людей.
Испанские власти крайне обеспокоены такими стихийными скоплениями людей. В последние дни они призывали, напротив, к ещё более жёсткому дистанцированию, закрывали отдельные районы и целые автономные сообщества. Испанцев пугали наступающей третьей волной и призвали их ограничить себя сейчас, чтобы иметь возможность нормально встретить Новый год и Рождество. «Обеспечим безопасность тем, кого мы любим, чтобы оставаться с ними вместе завтра», - призвал в субботу председатель правительства Педро Санчес. С такими же заявлениями выступили и региональные лидеры.
Ранее председатель испанского общества врачей интенсивной медицины SEMICUC Рикард Феррер заявил, что страна не готова к третьей волне коронавируса. Он рассказал, что все койки в отделениях интенсивной терапии заняты, а квалифицированных специалистов не хватает.Темы: Общество