Более 1500 военных высадились на Канарских островах

Более 1500 военнослужащих в минувшую субботу высадились на Канарских островах, чтобы принять участие в учениях Sinergia 01/20.
Это масштабные военные учения, которые будут развёрнуты на суше, в море и воздухе, сообщает информационное агентство Europa Press. Их цель — добиться скоординированных действий всех военных подразделений. Учения пройдут с 28 ноября по 3 декабря на Канарском архипелаге, в чём уже предупредили местных жителей.
Учения заключаются в имитации кризисного сценария для проверки реакции вооруженных сил страны. Военным предстоит отработать своевременное обнаружение угроз территориальному суверенитету Испании и оперативное реагирование на них.Темы: Общество Лас Пальмас де Гран Канария