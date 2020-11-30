В Сети обсуждают загадочное исчезновение испанской журналистики из прямого эфира

Корреспондент испанского телеканала Telecinco Элиса Карденаль неожиданно исчезла из прямого эфира. Теперь телезрители переживают, всё ли с ней порядке.
Ведущий Педро Пикерас анонсировал прямое включение из Сеговии. Элиса начала бодро рассказывать об ограничительных мерах и ресторанах, которые пытаются выжить в условиях пандемии. Но затем стала нервничать и со словами «Нет, нет» спешно ушла из кадра.
Пользователи в социальных сетях активно обсуждают этот инцидент и спрашивают, что случилось с Элисой и как она себя чувствует.
Темы: Общество
Yo os juro que lo que pensé es que se le acercaba algún perro y le daba miedo o algo. Os lo prometo.— Airam Garci (@airamgarci) November 28, 2020