Власти Испании: новости о вакцине против ковида обнадёживают

Последние новости о вакцине против COVID-19 выглядят «очень обнадёживающими», заявил представитель испанского Минздрава Фернандо Симон. Но подчеркнул, что это пока предварительные выводы.
Симон имел в виду сообщение немецкой компании BioNTech и американской фармацевтической фирмы Pfizer об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины. Она показала более чем 90-процентную эффективность в борьбе против коронавируса.
«Но мы должны быть немного осторожны. Это промежуточный, предварительный, анализ ... Мы должны дождаться окончания периода исследования. Хотя результаты очень хорошие, они могут варьироваться как в лучшую, так и в худшую сторону», - предупредил Симон на пресс-конференции во вторник.
Как ранее сообщала noticia.ru, исследовательская компания Ipsos провела опрос, который выявил отношение испанцев к вакцинам от коронавируса. 64% жителей страны готовы привиться, остальные относятся к вакцинам скептически.Темы: Общество