Власти Испании надеются привить от ковида большую часть населения к середине 2021 года

Правительство Испании рассчитывает, что большая часть граждан будет вакцинирована против Covid-19 к середине 2021 года. Об этом заявил в пятницу председатель правительства Педро Санчес. Он сообщил, что Испания получит около 140 миллионов доз вакцины различных производителей, которые будут доступны в Евросоюзе.
По его словам, «прогноз» правительства таков, что «значительная часть населения будет вакцинирована со всеми гарантиями в первой половине следующего года». Для этого в Испании будет разработана стратегия вакцинации, которую, по словам Санчеса, Совет министров изучит на следующей неделе. Он рассказал, что с сентября над ним работают различные медицинские коллективы страны.
Президент напомнил, что ЕС уже подписал три контракта на закупку различных вакцин, испытания которых вот-вот завершатся. Испания получит примерно 10% от всех вакцин, закупленных для нужд жителей Европы.
Ранее глава автономного сообщества Галисия выступил с предложением штрафовать на сумму до 3000 евро тех, кто не захочет прививаться от коронавируса.Темы: Общество