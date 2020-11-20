Мадрид закроют на 10 дней в декабре

Власти Мадрида планируют закрыть столичный регион в декабре на 10 дней, чтобы подготовить его к новогодним праздникам.
По предварительной информации, автономию закроют 4 декабря в 0:00 и откроют 14 декабря в 0:00. В эти 10 дней будет запрещено покидать и въезжать на территорию автономного сообщества без веской на то причины. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции заместитель советника по вопросам здравоохранения Антонио Сапатеро.
«Мы ещё раз попросим мадридцев приложить усилие, потому что мы хотим снизить заболеваемость и подойти к Новому году с наилучшими показателями», - заявил он.
Кроме того, чиновник отметил, что пока остаётся в силе комендантский час, действующий в Мадриде по ночам с 0:00 до 6:00.Темы: Общество Мадрид