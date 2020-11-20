Срок ожидания операции в Испании вырос на два месяца из-за пандемии

Среднее время ожидания операции в Испании сейчас составляет 170 дней. Это на 55 дней больше, чем в 2019 году. Основная причина — кризис в системе здравоохранения, вызванный пандемией коронавируса. Об этом свидетельствует опубликованный в пятницу Министерством здравоохранения отчет за первую половину 2020 года.
На сегодняшний день в очереди на операцию в Испании стоят 691 508 пациентов, что на 20 014 человек больше, чем в июне 2019 года. Больше всего — в травматологии (180 706 человек). На втором месте —офтальмология (140 587). Далее следует общая хирургия - 126 682 пациента. Рост очередей отмечен по всем направлениям.
Дольше всего приходится ждать пластических операций (388 дней) и нейрохирургических вмешательств (211 дней). Кардиохирургия (79 дней) и дерматология (109 дней), напротив, отличаются самыми «быстрыми» очередями.
Кастилия-ла-Манча является регионом с наибольшим числом ожидающих пациентов. За ней следуют Каталония, Андалусия, Арагон.Темы: Общество