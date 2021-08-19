В Хихоне отменили корриду из-за неполиткорректных кличек быков

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Мэр Хихона социалистка Ана Гонсалес заявила об отмене корриды в городе в связи с недопустимыми, по ее мнению, кличками быков, которые участвовали в последних боях.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Europa Press, бои быков, которые, возможно, станут для Хихона последними, состоялись 13,14 и 15 августа. Градоначальницу возмутили клички двух участников этих состязаний – Феминист и Нигериец.
По словам Гонсалес, мэрия не намерена терпеть "подобные имена", поскольку в городе создается система гендерного равенства, предусматривающая возможность безболезненной интеграции человека любой национальности. Она заявила, что организаторы корриды таким образом "пересекли сразу несколько красных линий".
Представители оппозиционной Народной партии уже заявили, что Гонсалес "делает из себя посмешище". Они приступили к сбору подписей против принятого властями решения.
В Союзе заводчиков быков для корриды (UCTL) объяснили, что животные получили вызвавшие скандал имена, поскольку происходят от коров по имени Феминистка и Нигерийка, 35-летняя родословная которых исключает "политический и социальный контекст".