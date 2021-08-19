Курсовая работа в деревне: в Испании появился сельский Erasmus

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В Испании появилась новая студенческая программа «Деревенский Erasmus» (Rural Erasmus). Её суть заключается в том, что студенты различных специальностей получают практику в полевых условиях. Одновременно малонаселённые испанские муниципалитеты получают возможность воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.
С инициативой отправить студентов в деревню выступил Университет Сарагосы. Пока в программе приняли участие 79 студентов, которые были направлены в 31 населённый пункт. В сентябре будет новый набор и вуз уже получил 300 заявок. В испанских деревнях ждут молодых специалистов самых разных специальностей: ветеринаров, медсестёр, социальных работников, учителей младших классов, искусствоведов, журналистов. Им предстоит работать в краеведческих музеях, на фермах, в домах престарелых, школах и т.д.
Студентов направляют в муниципалитеты с населением меньше 1500 человек. Они должны отработать от 120 до 500 часов. Им будут платить по 300 евро в месяц.
«Rural Erasmus объединяет людей разного возраста, места проживания, интересов... Это обогащает всех, кто участвует в этих инициативах: студентов, бизнесменов, организации, которые их принимают», - пояснил ректор Университета Сарагосы Хосе Антонио Майорал.
Инициатива призвана решить сразу несколько задач:
В Сарагосе и её окрестностях «деревенский Erasmus» уже хорошо себя зарекомендовал. И теперь программу будут распространять также на другие регионы Испании. К ней уже подключаются вузы Кастилии-Ла-Манчи, Кастельона, Аликанте и Виго.