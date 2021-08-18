Испания готова принимать афганцев, которые сотрудничали с Евросоюзом

Последние новости Испании на русском языке
Власти Испании предложили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю временно принять афганцев, которые сотрудничали со странами Евросоюза. С такой инициативой выступил глава испанского правительства Педро Санчес.
"Испания предлагает высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю временно принять афганцев, которые работали для Европейского союза, до их распределения между странами-членами", - цитирует Санчеса РИА Новости.
Ранее руководители нескольких испанских регионов заявили, что готовы принять афганских беженцев.
В понедельник испанский МИД предложил эвакуировать сотрудников ЕС и НАТО из Афганистана в Европу через Испанию - как пункт прибытия в Европейский союз.