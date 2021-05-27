В Валенсии задержан санитар, воспользовавшийся бессознательным состоянием пациентки

Последние новости Испании на русском языке
В одном из госпиталей Валенсии задержан санитар, которого подозревают в преступлении сексаульного характера в отношении 16-летней пациентки.
Как сообщает информационное агентство EFE, девушка находилась под действием наркоза после операции. Этим и воспользовался 50-летний санитар. Его застала врасплох медсестра, зашедшая в палату. Она сразу же рассказала об увиденном руководству больницы, которое вызвало полицию и родителей пациентки.
Мужчина до решения суда помещен под стражу.