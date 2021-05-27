Названы города Испании, где люди проживут дольше всего

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Испанский Национальный институт статистики (INE) составил рейтинг городов с самой большой ожидаемой продолжительностью жизни. Всего в статистику включили 126 испанских городов. Только пять городов преодолели отметку в 85 лет. И лишь один не дотянул до 80.
На первом месте по средней продолжительности жизни — Посуэло-де-Аларкон, небольшой город недалеко от Мадрида. Ожидаемая продолжительность жизни здесь — 86,2 года. Следом идут Махадаонда (85,9), Алькоркон (85,4), Росас-де-Мадрид (85,3) и Алькобендас (85,3). Интересно, что все пять населенных пунктов находятся в провинции Мадрид.
Самая низкая продолжительность жизни зафиксирована в муниципалитете Линеа-де-ла-Консепсьон (провинция Кадис). Там она составляет 79,7 года. Также в конец рейтинга попали Сеута (80 лет), Мелилья (80,5), Кадис (81) и Арресифе (81) на Канарских островах.