Составлен топ-10 лучших госпиталей Испании

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В Испании обновили ежегодный рейтинг Monitor de Reputación Sanitaria, который отображает госпитали с безупречной репутацией.
При составлении рейтинга ориентируются на данные 6777 опросов, проведенных среди профессионалов в мире здравоохранения, и анализа 2853 объективных показателей 2704 медицинских услуг. В частности, опросы проводились среди врачей, медсестер, пациентов, журналистов, работающих в сфере здравоохранения, руководителей больниц, менеджеров, членов администрации общественного здравоохранения, представителей фармацевтических компаний.
Итак, вот список 10 государственных госпиталей с самой высокой репутацией в Испании. Большинство из них находится в Мадриде.