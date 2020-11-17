В Валенсии судят кардиолога-вуайериста

Прокуратура Валенсии просит три года тюрьмы для кардиолога, который решил снять на скрытую видеокамеру коллегу в душе. Его также требуют лишить права работать по профессии в течение шести лет.
По версии обвинения, врач установил на работе в ванной комнате скрытую камеру, когда узнал, что его 28-летняя коллега собирается принять там душ. Это произошло во время дежурства с 11 по 12 мая прошлого года. Хитрый доктор попросил девушку пропустить его первым. Он пробыл в ванной комнате 15 минут.
Девушка заподозрила неладное и решила сначала внимательно осмотреть помещение. За вентеляционной решёткой она обнаружила спрятанный мобильный телефон с пишущей камерой.Темы: Общество Валенсия