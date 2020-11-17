Неожиданный топ-3 переносчиков коронавируса

Учёные из Университета Гранады назвали три самых частых способа попадания коронавируса в дом. Результаты исследования опубликованы в журнале Environment Research и они довольно неожиданны.

Как выяснилось, COVID-19 вполне может попасть в дом даже в том случае, если его обитатели самоизолировались и, казалось бы, соблюдают все меры предосторожности. Выводы сделаны на основе исследования более двух тысяч человек, часть из которых заразилась коронавирусом. Помимо риска заболеть при проживании в одной квартире с уже заразившимся человеком (риск в этом случае повышается сразу в 60 раз), учёные выделили ещё несколько не самых очевидных.