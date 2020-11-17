Мадрид и Каталония хотят делать тесты на ковид прямо в аптеках

Как сообщают испанские информационные агентства во вторник, Мадрид и Барселона уже готовят план проведения массовых тестов на «ковид» в аптеках, но на сегодняшний день у них нет одобрения от Министерства здравоохранения Испании. А это обязательное условие. Вице-президент Мадрида Игнасио Агуадо заявил, что он предложит министру здравоохранения созвать «Группу по Covid-19» для рассмотрения этого вопроса. По его словам, внедрение этой меры станет настоящим прорывом в диагностике коронавируса.

Со своей стороны, министр здравоохранения Каталонии Альба Верже сообщила, что региональное правительство работает с сетью каталонских аптек, чтобы они могли проводить экспресс-тесты на коронавирус. «Любой инструмент, который мы можем предоставить для борьбы с пандемией, будет хорош», - сказала она. По её словам, главная сложность заключается в том, что такой тест не будет считаться «самодиагностикой», а значит, потребует официального разрешения от Испанского агентства по лекарствам и товарам для здоровья (Agemed).

Представитель испанского Минздрава Фернандо Симон, комментируя инициативу регионов, предупредил, что всё гораздо сложнее, чем кажется. Для качественного тестирования необходим квалифицированный персонал, отметил он. Сможет ли каждая аптека его предоставить — большой вопрос. От правильного забора материала зависит результат тестирования, подчеркнул чиновник. Кроме того, он заявил, что пока неизвестно, кого можно допускать к тестированию, а кого нельзя. «Мы не можем позволить, чтобы человек с симптомами пришёл в аптеку делать тест… Есть риск, что заразится персонал и аптека потеряет своих сотрудников», - добавил Симон.