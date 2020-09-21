В Валенсии при выселении жильца из квартиры обнаружили 96 кошек

Зоозащитные организации Гандии (провинция Валенсия) в срочном порядке ищут новых хозяев для 96 кошек, которые в один миг лишились дома.
Кошки жили с мужчиной, которого выселили из квартиры, сообщает издание 20minutos, не объясняя, из-за чего произошло выселение. Однако известно, что мужчину неоднократно уведомляли о необходимости покинуть жильё. Уже после этого выяснилось, что вместе ним в квартире жили 96 кошек. Пока зоозащитники смогли вынести и временно пристроить 50, в основном котят. Остальные вот-вот окажутся на улице.
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