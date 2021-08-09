В Валенсии девушку не пустили в автобус из-за открытой зоны декольте

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Жительница Валенсии пожаловалась, что её не пустили в автобус из-за одежды, которая показалась водителю слишком откровенной. По его мнению, открытая зона декольте могла смутить других пассажиров.
При этом девушка утверждает, что на ней было не нижнее бельё, а модный топ. «Я почувствовала себя дискриминированной. В два других автобуса меня пустили», - написала она в Twitter, прикрепив фотографию.
Пост завирусился и вызвал бурную дискуссию, передаёт телеграм-канал "Испания". В итоге с пассажиркой связались представители муниципальной транспортной компании и пообещали во всём разобраться.
В Валенсии не действуют законы, запрещающие ходить по городу в купальниках (как, например, в Барселоне). И никакого строгого дресс-кода для пассажиров общественного транспорта тоже нет.