13% испанцев употребляют алкоголь каждый день

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Европейское статистическое агентство Eurostat опубликовало данные об употреблении спиртных напитков жителями стран ЕС. Испанцы оказались среди лидеров по частоте употребления.
13% взрослого населения страны выпивают каждый день. Хотя бы раз в неделю это делают 22,9%. Непьющих испанцев — 33,4%. Они либо вообще не употребляют, либо выпивают раз в год и реже.
Среди тех, кто употребляет алкоголь, периодически сильно напиваются 10%. Это низкий показатель для Евросоюза. Чаще всего злоупотребляют алкоголем жители Дании и Румынии. А по частоте употребления лидируют португальцы — каждый пятый житель страны выпивает ежедневно.
Источник: Eurostat