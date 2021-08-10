Минздрав Испании раскрыл обнадёживающую статистику заболеваемости ковидом

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Министерство здравоохранения Испании сообщило во вторник о 15 680 новых случаях заражения COVID-19. Это самый низкий показатель с 7 июля. Для сравнения: в прошлый вторник коронавирус был диагностирован у 20 327 человек. Эти цифры дают основания говорить спаде заболеваемости и отступлении пятой волны коронавируса.
За последние 24 часа в стране от ковида умерли 102 человека. В прошлый вторник — 130.
Снизилась нагрузка и на госпитали. Сейчас с диагнозом COVID-19 в лечебных учреждениях лежит 10 001 пациент (1987 — в отделениях интенсивной терапии). Ещё вчера таких было 10 411 (2031 — в отделениях интенсивной терапии).