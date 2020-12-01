ЮНЕСКО опровергает информацию о номинации боя быков на статус нематериального наследия

В ЮНЕСКО опровергли информацию о том, что организация отказалась рассматривать бой быков на предмет присвоения этому явлению статуса нематериального наследия.
В ЮНЕСКО заявили, что такой заявки даже не поступало. «Ни одно государство не выдвинуло такую кандидатуру о регистрации в списке Нематериального наследия человечества», - прокомментировали представители ЮНЕСКО в Twitter.
Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что ЮНЕСКО забраковала соответствующую заявку. Зоозащитники преподносили это как собственную победу.
Последнюю громкую акцию защитники животных устроили в прошлом году в Памплоне, где проходил фестиваль Сан-Фермин. Тогда активисты разделись и легли обнажённые на землю, изображая убитых быков. В это время другие зоозащитники надели на себя рога и устроили шествие с табличками «В Памплоне убивают быков».Темы: Общество