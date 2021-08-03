В ночные клубы Андалусии будут пускать по ковид-сертификату

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Власти испанской Андалусии решили ограничить доступ к ночным заведениям. Теперь в бары и клубы будут пускать только при наличии специального сертификата о прививке против коронавируса или с отрицательным тестом. Это требование вступит в силу 5 августа и будет актуально каждый день с 0:00.
Об этом заявил министр здравоохранения региона Хесус Агирре после заседания, состоявшегося в понедельник в Малаге под председательством главы Андалусии Хуанма Морено.
На заседании также решили продлить действие ограничительных мер, принятых две недели назад.