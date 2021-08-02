Бывший король Испании мечтает вернуться домой

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Бывший король Испании Хуан Карлос, который уже больше года живёт в Абу-Даби, мечтает вернуться домой. Об этом сообщает информационное агентство EFE со ссылкой на источники в его окружении. «У него безумное желание вернуться», - заявили они, не уточнив, когда именно это возвращение может произойти.
Хуан Карлос, отрекшийся от престола в 2014 году в пользу своего сына Фелипе, покинул Испанию в августе 2020-го. Это совпало с публикацией материалов о предполагаемом уклонении бывшего короля от уплаты налогов.