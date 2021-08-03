Учёные выяснили, кто больше подвержен заражению ковидом: кошки или собаки

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В научном исследовании, опубликованном в журнале Virulence, утверждается, что кошки больше подвержены риску заражения коронавирусом, чем собаки.
Чтобы прийти к такому выводу, учёные проанализировали сыворотку крови 239 кошек и 510 собак, чтобы найти антитела, указывающие на то, что животное переболело COVID-19. Выяснилось, что 8% кошек и только 1% собак болели коронавирусом.
Это в очередной раз доказывает, что вирус может распространяться среди домашних животных, говорит биолог Хин Ли из Университета Миннесоты. Впрочем, по словам учёных, существует больше вероятности передать вирус от человека к животному, чем наоборот. В этой связи они рекомендуют тем, кто болеет коронавирусом, не контактировать со своими питомцами.