В Мадриде зафиксирована минимальная суточная смертность от коронавируса

За последние сутки в Мадриде от коронавируса скончались 16 человек. Это минимальный показатель с начала пандемии и соответствующего мониторинга. Число новых заражённых упало до 5 человек.
Мадрид считался одним из самых неблагополучных регионов Испании по уровню заболеваемости и смертности от COVID-19. В госпиталях региона от вируса умерли 8 863 человека. Но если учитывать все летальные исходы, в том числе в домах престарелых, эта цифра вырастает до 14 144 жертв.
Число подтверждённых диагнозов в столичном регионе составляет 66 302. Вылечились от коронавируса 40 736 пациентов.Темы: Общество Мадрид