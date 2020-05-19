Барселона добивается ослабления режима изоляции

Власти Каталонии просят перевести Барселону на следующий этап отмены ограничений в связи с пандемией коронавируса.
В понедельник каталонская столица перешла в «фазу 0,5», не дотянув по требованиям до «первой фазы». Хотя на этот уровень перешли центральная часть Каталонии, а также провинции Лерида и Жирона.
Правительство Каталонии на этой неделе намерено отправить обращение в Министерство здравоохранения с просьбой перевести как непосредственно Барселону, так и всю провинцию в «фазу 1».
Кроме того, каталонские власти попросят перевести в «фазу 2» часть регионов Таррагоны, которые ещё 11 мая перешли в «фазу 1».
По мнению региональных властей, нет никакого смысла тянуть с послаблением ограничений, когда существует устойчивая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.
Мэр Барселоны Ада Колау обратилась к горожанам с просьбой не забывать об общепринятых мерах предосторожности: носить маски и собрать дистанцию.Темы: Общество Барселона