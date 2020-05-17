На Канарах выставили на аукцион вино 1881 года. Деньги пойдут на борьбу с коронавирусом

Старейшая винодельня на Канарских островах — El Grifo — присоединилась к акции #JuntosSaldremos, в рамках которой собираются пожертвования на борьбу с коронавирусом.
El Grifo выставила на аукцион жемчужину своей коллекции — мальвазию 1881 года.Стартовая цена бутылки — 4500 евро.
В погребах El Grifo хранится мальвазия урожая 1881 года в двух вариантах: сухое и сладкое. Эти вина не продаются. Они служат украшением коллекции и являются частью истории испанского виноделия. Но случаются исключения. Например, в 2013 году три бутылки достали для кулинарного проекта El Celler de Can Roca.Темы: Общество