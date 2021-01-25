В Мадриде прошли протесты против использования масок

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В минувшие выходные в Мадриде прошла акция протеста против обязательного ношения масок в период пандемии коронавируса. Активисты прошлись по центральным улицам столицы, выкрикивая «Илья, Илья, Илья, долой маски!» в адрес министра здравоохранения Испании Сальвадора Ильи.
В целом шествие было мирным. Среди других лозунгов выделялись «Мы хотим дышать» и призывы к «свободе». Некоторые шли с табличками, на которых было написано «Они не позволят нам работать» и «covid 1984» (с отсылкой к антиутопии Оруэлла «1984», - прим. noticia.ru). Собравшиеся утверждают, что не принадлежат ни к какой политической партии, а просто требуют «свободы и уважения своих прав».
По итогам митинга за отсутствие маски и несоблюдение дистанции были оштрафованы более 200 человек, отметили в полиции Мадрида.