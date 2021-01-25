Число госпитализаций с коронавирусом в Испании подскочило на 84% за две недели

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Каждая пятая койка в медицинских учреждениях Испании занята ковид-пациентом. В испанских больницах сейчас проходят лечение 27 462 пациента, госпитализированных с коронавирусом, что на 84% больше, чем две недели назад. Об этом сообщает Координационный центр по чрезвычайным ситуациям при Министерстве здравоохранения.
Заболеваемость в стране уже превысила 800 случаев на 100 тысяч жителей. Самыми проблемными стали следующие регионы:
Эстремадура (1448,52 случая на 100 тысяч), Мурсия (1332,96), Валенсия (1245,48), Кастилия-и-Леон (1215,23), Ла-Риоха (1208,34) и Кастилия-ла-Манча (1158,17). Больше всего заболевших — в Андалусии, Мадриде, Валенсии и Каталонии.
Всего же с начала пандемии COVID-19 обнаружен почти у 2,5 млн жителей Испании, а умер от него 55 441 человек.