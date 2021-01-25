Рейтинг самых опасных стран Европы

Последние новости Испании на русском языке
Ежегодно компания Numbeo составляет рейтинг самых опасных стран мира. Государства располагаются в нём от самого опасного (первое место) до самого безопасного (последнее место).
В 2021 году Испания заняла в глобальном рейтинге 100-е место, а в европейском 25-е. Россия оказалась на 84-м месте в мире и на 14-м - в Европе. Самой криминальной страной Европы авторы рейтинга назвали Белоруссию, а Украину поместили на третье место.
На мировом уровне самой опасной страной признана Венесуэла. Дальше идут Папуа - Новая Гвинея, ЮАР, Афганистан и Гондурас.
Самыми безопасными в мире считаются Катар, Тайвань, ОАЭ, Оман и остров Мэн.