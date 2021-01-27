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В Мадриде приостановили вакцинацию на 15 дней из-за нехватки доз. Привиться сейчас смогут только повторно те, кто уже получил первую дозу. Нехватка вакцин вызвана сбоем в поставках.
В столице Испании и окрестностях как минимум до конца следующей недели будет приостановлена вакцинация от COVID-19 ввиду нехватки вакцин. Об этом сообщает в среду «Интерфакс» со ссылкой на вице-председателя автономного сообщества Мадрид Игнасио Агуадо.
При этом он отметил, что те, кто уже получил первый компонент прививки, получат и второй из существующих запасов. "Если мы этого не сделаем, существует возможность мутации вируса, он приобретет резистентность, и борьба с пандемией станет более длительной", - сказал Агуадо.
По состоянию на вторник в Мадриде и окрестностях было введено 169,5 тыс. доз вакцин против COVID-19 производства компаний Pfizer/BioNTech, отмечает RTVE.