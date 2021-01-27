Численность населения Испании за полгода сократилась почти на 100 тысяч человек 

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Испанский Национальный институт статистики (INE) обнародовал данные о рождении и смертности за первую половину 2020 года. Такого сокращения численности населения страна не видела с военных времён 1940-х годов.
За первое полугодие в Испании родились 168 047 человек (на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), а умерли 262 373 (на 19,6% больше). «Увеличение смертности в течение первой половины 2020 года связано, прежде всего, с влиянием пандемии COVID-19 с марта», - говорится в докладе INE.
До 2014 года в стране наблюдался естественный прирост населения. Но затем тенденция изменилась. С тех пор ежегодно численность населения Испании падает. Но такими темпами — впервые. Так, я января по июнь 2015 года она сократилась на 21 280 человек. За тот же период 2016-го — на 10 045; 2017-го — на 30 738; 2018-го — на 46 420; 2019-го — на 43 921.