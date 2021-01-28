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В Испании более 700 чиновников и политиков были вакцинированы от COVID-19 вне очереди, используя свои должности или связи.
Об этом 27 января сообщило издание El Mundo, передает Regnum. По оценкам мадридских журналистов, среди тех, кто был вакцинирован вопреки действующим правилам, были профсоюзные активисты, а также офицеры силовых структур, включая полицию, жандармерию и армию. Однако доминируют среди них политики. Журналисты издания утверждают, что данные деяния были совершены благодаря их «личным связям» и означают не что иное, как превышение служебных полномочий.
В министерстве здравоохранения Испании резко отреагировали на опубликованные факты вакцинации лиц вне установленного порядка. В пресс-службе ведомства сообщили, что проведут дополнительную проверку данных фактов и в случае их подтверждения «незамедлительно уволят всех, кто действительно был вакцинирован вне очереди».
Согласно установленным правилам вакцинации от COVID-19 в Испании, в первую очередь должны быть вакцинированы медицинские работники, жители домов престарелых и лица с тяжелыми хроническими заболеваниями.