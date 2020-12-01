В Мадриде открыли супергоспиталь для борьбы с коронавирусом

В Мадриде во вторник состоялось торжественное открытие госпиталя El Hospital Enfermera Isabel Zendal, созданного специально для борьбы с эпидемиями, подобными нынешней. Его построили в районе Вальдебебас, недалеко от столичного аэропорта «Барахас». Госпиталь открывала лично глава столичной автономии Исабель Диас Аюсо. Церемонию несколько омрачило присутствие протестующих, которые требовали отставки Аюсо.
Протестующие, которых было около сотни, собрались возле нового госпиталя и выразили своё недовольство строительством. Тут же находились около 15 человек, приехавших поддержать власти. «Большой государственный госпиталь не может быть плохой новостью ни для кого», - прокомментировала Аюсо. «С сегодняшнего дня у Мадрида и всей Испании появился медицинский центр мирового уровня. Это проявление усилий, настойчивости и борьбы региона с вирусом. Напоминание о том, что, когда у Мадрида есть цель, он в состоянии преодолеть самые трудные задачи», - заявила она. Аюсо рассказала, что это уникальный объект, аналогов которому нет в Европе. «Не существует больше подобного госпиталя для скорой медицинской помощи, к тому же возле аэропорта».
Первых пациентов новый госпиталь примет уже на следующей неделе. В первую очередь — пациентов с коронавирусом из других медицинских учреждений, чтобы разгрузить их. Для этого он и строился. Пока открыт только один корпус. Он рассчитан на 240 мест, тогда как весь госпиталь будет вмещать одновременно 1008 пациентов. На работу уже приняты 116 специалистов, скоро их число будет увеличено до 669.
Госпиталь построили в кратчайшие сроки — за пять месяцев. Он задумывался как учреждение, которое способно оперативно оказывать помощь сразу большому числу тяжело больных в период пандемий. Например, во время эпидемии гриппа.Темы: Общество Мадрид