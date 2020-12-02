В Испании зафиксирован новый случай повторного заражения коронавирусом

Специалисты отделения микробиологии и инфекционных заболеваний госпиталя Грегорио Мараньон в Мадриде описали случай повторного заражения коронавирусом.
Речь идёт о женщине, которая в первый раз заболела COVID-19 в начале апреля, а почти через пять месяцев — в сентябре — заразилась снова. И ей потребовалась госпитализация. Более того, медикам удалось выяснить, что повторно заразившийся пациент также становится переносчиком вируса. Заболев второй раз, женщина заразила людей из своего ближайшего окружения.
Как сообщает агентство Europa Press, речь идёт о первом случае повторного заражения в Испании. Однако ранее испанские СМИ уже сообщали об официанте из Бургоса, который дважды переболел коронавирусом. На сегодняшний день в мире насчитывается всего 27 научно подтверждённых случаев повторного заражения коронавирусом.Темы: Общество