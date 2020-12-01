Испания закупит более 50 млн вакцин от коронавируса

Правительство Испании дало разрешение на закупку вакцин от коронавируса, которые разработали компании Janssen, Moderna и CureVac.
Как сообщает ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе Минздрава королевства. "Совет министров сегодня согласовал разрешение на соблюдение положений решения Европейской комиссии (ЕК) о приобретении вакцин от COVID-19", - уточнили в ведомстве. В соответствии с соглашением между Janssen и ЕК, Испания получит около 20,8 млн доз вакцины, которые, как ожидается, будут распределены в течение 2021 года. Что касается препарата Moderna, то Испании должно достаться около 8,3 млн доз, еще 23,4 млн доз королевство получит от компании CureVac.
Ранее правительство Испании дало разрешение на закупку более 20 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной корпорацией Pfizer совместно с BioNTech. Премьер Испании Педро Санчес заявлял, что программа по вакцинации в стране, как ожидается, начнется в январе будущего года. По словам главы правительства, в течение первого полугодия 2021 года значительная часть населения Испании сможет получить прививку.
Ранее президент Европейского социально-экономического комитета (EESC) Криста Швенг заявила, что вакцина от коронавируса может стать обязательным условием при приеме на работу. Компании имеют право сами решать, с кем им подписывать контракт, считают в этом консультативном органе ЕС. При этом формально вакцинирование будет добровольным.Темы: Общество