В Мадриде открылся вегетарианский Burger King

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Burger King превратил одну из своих точек на бульваре Пасео-дель-Прадо в Мадриде в вегетарианский поп-ап-ресторан Vurger King.
Как сообщает РБК со ссылкой на Green Queen, меню будет состоять только из вегетарианских блюд и напитков и будет доступно для заказа в течение одного месяца.
В Vurger King можно будет попробовать воппер на растительной основе, веганские куриные наггетсы и новый Long Vegetal — версию без мяса классического Long Chicken. Хотя все блюда не содержат мясных продуктов, бургер и сэндвич с курицей не подходят для веганов из-за наличия в составе обычного майонеза на основе яиц, однако при заказе можно будет попросить сотрудника его не добавлять.
«Мы хотим привлечь как тех, кто строит свой рацион на растительных продуктах, так и тех, кто ест мясо, но хочет сократить его потребление», — сказал генеральный директор компании-оператора Burger King в Испании и Португалии Борха Эрнандес де Альба.
Vurger King сделан в характерной «зеленой» стилистике и открыт в сотрудничестве с компанией The Vegetarian Butcher, голландским брендом, поставляющим растительное мясо в кафе и рестораны. Все меню имеет сертификат V-Label, который гарантирует, что блюда не содержат мясо.